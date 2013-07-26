Роснефть может купить долю в газовом месторождении Азербайджана

Российская Роснефть может купить долю в Апшероне, крупном газовом месторождении в Азербайджане, сказали источники, близкие к переговорам, сообщает Reuters.

Глава Роснефти Игорь Сечин обсуждал возможную роль в проекте с президентом Азербайджана Ильгамом Алиевым во время визита в Баку ранее в этом месяце, сказали источники.

Кроме того, он вел переговоры с французской Total, которой принадлежит 40 процентов в проекте, добавили источники.

Еще 40 процентов у азербайджанской госкомпании ГНКАР, 20 процентов у GDF Suez.

Total ждет первого газа с месторождения Апшерон на Каспии в 2020 году.

Total, партнер Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), британской BP и норвежской Statoil в консорциуме, созданном для освоения гигантского каспийского газового месторождения Шах-Дениз, объявила об открытии Апшерона с оценочными запасами в 350 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн газоконденсата в сентябре 2011 года.