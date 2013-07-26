Голландцы недовольны качеством российского газа

Нидерландская компания Nederlandse Gasunie недовольна качеством российского газа, пишут сегодня «Ведомости» со ссылкой на источники близкие к «Газпрому».

Нидерландская Nederlandse Gasunie потребовала, чтобы «Газпром» обеспечил содержание кислорода в газе в конце трубопровода «Северный поток» в германском Грайфсвальде не более 10 ppm (миллионных долей) в сутки, ведь высокое содержание кислорода в газе «Газпрома» ускоряет коррозию в подземных хранилищах газа (ПХГ) и в газотранспортном оборудовании.

Близкий к одной из структур «Газпрома» заверил, что существующее содержание кислорода в газе «Газпрома» не может навредить европейскому оборудованию. Требования российского ГОСТа «Газпром» соблюдает: содержание кислорода в газе не превышает 0,02% молярной доли (200 ррm). Представитель «Газпрома» уверен, что экспортный газ полностью соответствует контрактным значениям.

«Разница в стандартах качества газа в России и Восточной Европе обсуждается чиновниками и представителями нескольких европейских ассоциаций», — сообщает представительница Gascade Gastransport GmbH Татьяна Браун, но кислород — не единственная претензия к российскому газу.

По словам представителя еврокомиссара по энергетике, пока в Европе не принят единый стандарт качества газа, большинство газовых компаний применяют стандарт Европейской ассоциации по оптимизации обмена энергией — 10 ppm добровольно. С марта этот стандарт уже действует в качестве нормы в Германии, рассказывает эксперт немецкой ассоциации газа (DVGW) Альфред Клеес, но контракты с «Газпромом» заключались раньше, на него нормы не распространятся. По словам Клееса, черновик документа о стандарте качества газа передан экспертам. По этому документу (копия есть у «Ведомостей») 10 ppm станут нормой для газа, который сможет беспрепятственно пересекать границы, а для ПХГ, созданных до 2006 г., где кислород используется для обессернивания газа, будет действовать щадящая норма — 100 ppm.

Не стоит ожидать серьезных проблем при введении более жестких стандартов качества газа в Европе, считает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров: «Газ в разных странах отличается, а приведение его к единому стандарту возможно лишь до определенной степени».