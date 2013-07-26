«Укртрансгаз» за полгода увеличил прибыль в 2,4 раза

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в январе-июне 2013 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза - до 1,079 млрд грн с 0,453 млрд грн, сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, чистый доход «Укртрансгаза» от реализации продукции за отчетный период сократился по сравнению с январем-июнем 2012 года в 2 раза - до 8,035 млрд грн с 16,460 млрд грн.

Валовая прибыль компании за первое полугодие 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,417 млрд грн с 4,469 млрд грн.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Компания «Укртрансгаз» в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 9,2% - до 497,3 млн грн.