Мировой экономике угрожает резкое снижение цен на нефть

Мировая экономика оказалась перед угрозой обвала цен на нефть. С таким прогнозом выступил сегодня на страницах газеты "Файнэншл таймс" сотрудник британского Королевского института международных отношений Пол Стивенс, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Сейчас повторяется ситуация 1986 года, когда произошел крах мировых цен на нефть", - предупредил он.

По мнению Стивенса, на развитие ситуации на мировом нефтяном рынке оказывают в настоящее время влияние следующие факторы: продолжающиеся социальные и политические потрясения на Ближнем Востоке и Северной Африке, получившие название "арабская весна", бурное развитие технологии по добыче сланцевого газа и нефти, сокращение субсидий на нефть в странах Ближнего Востока, Индии и Китая и все более активное применение мер по энергосбережению. Кроме того эксперт выделяет образовавшийся крупный и крайне нестабильный рынок "бумажной нефти" - фьючерсных биржевых контрактов на поставки "черного золота".

"На мировом нефтяном рынке усиливаются тенденции, грозящие значительным падением цен", - заключает Стивенс.