Украина снизила потребления бензина и дизтоплива

Украина в январе-июне 2013 года снизила потребление бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,6% - до 1,850 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, потребление дизельного топлива в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 3,6% - до 2,532 млн тонн.

Потребление бензина в июне 2013 года по сравнению с июнем прошлого года уменьшилось на 2,4% - до 355 тыс. тонн, дизельного топлива - на 1,6%, до 473,4 тыс. тонн.

Производство бензина за первые 6 месяцев 2013 года сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 510,2 тыс. тонн, дизтоплива — на 40,8%, до 469,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 766 единиц, в июне 2013 года в денежном выражении увеличилась на 0,3% – до 6,591 млрд грн против 6,568 млрд грн в мае 2013 года.

В июне через сеть АЗС было продано 284,5 тыс. тонн бензина, что на 0,9% меньше, чем в июне 2012 года; 166 тыс. тонн дизельного топлива, что на 12,6% больше, чем в июне прошлого года; 36,9 тыс. тонн сжиженного газа (на 16,4% больше); 10,6 тыс. тонн сжатого газа (на 14% меньше).

В конце апреля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, справедливая цена на А-95 находится в пределах 10,5-11 грн за литр.

Справка УНИАН. Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.