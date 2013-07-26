Украина за полгода сократила импорт нефти в 3,6 раз

Украина в январе-июне 2013 года сократила импорт нефти в 3,6 раз - до 211,1 тыс. тонн по сравнению с 764,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за отчетный период сократились на 47,7% по сравнению с январем-июнем 2012 года - до 1,527 млн тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-июне текущего года сократилась на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,518 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году сократила импорт нефти в денежном выражении на 71,1% по сравнению с 2011 годом - до 1,236 млрд долл.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В планах Министерства энергетики и угольной промышленности осуществить запуск Одесского НПЗ, простаивающего с 2010 года, к осени текущего года.

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.