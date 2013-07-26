Канадская EastCoal начала добычу угля на шахте "Вертикальная"

Один из крупнейших иностранных инвесторов угольной промышленности Украины, канадская компания EastCoal Inc. начала добычу угля на шахте «Вертикальная» (Свердловск, Луганская обл.), сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, добыча угля началась с пласта h11b, который ранее не обрабатывался из-за обводненности горных выработок.

«Добыча угля на предприятии была прекращена в 90-х годах XX столетия. В декабре 2010 года ООО «Восточная угольная компания» начала работы по вскрытию и подготовке ранее не отрабатываемого в Свердловском районе пласта h11b. За период строительства шахты было пройдено более 3 километров горных выработок и построены инженерные сооружения», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года EastCoal полностью погасила задолженность по заработной плате перед работниками угольного предприятия шахта «Вертикальная», накопленную за период с марта по апрель текущего года, и выплатила зарплату за май.

Компания также возобновила текущие выплаты, включая оплату поставляемых материалов и оборудования.

В марте EastCoal заявила о том, что сокращает 150 горняков шахты «Вертикальная» и 250 горняков шахты «Мария-Глубокая» в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля, поскольку в марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года цена на коксующийся уголь снизилась почти в 2 раза - до 900 грн за тонну, а также о намерении отказаться от аренды шахты им. Менжинского, на которой ранее сократила 250 горняков.

В конце декабря 2012 года компании EastCoal удалось привлечь 9,5 млн фунтов стерлингов в результате размещения 77 млн 805,078 тыс. акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи.

Справка УНИАН. Канадская компания EastCoal с начала 2000-х занимается реализацией проектов по добыче угля.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная». В конце сентября 2011 года EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария-Глубокая» (шахта им. Менжинского), где ведется добыча коксующихся углей.