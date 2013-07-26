«Тернопольоблэнерго» в I полугодии получило 27,4 млн грн. прибыли

Энергоснабжающая компания «Тернопольоблэнерго» в январе-июне 2013 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 27,449 млн грн, тогда как аналогичный период 2012 года закончила с чистым убытком в 0,764 млн грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании в системе раскрытия информации на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход компании от реализации продукции в январе-июне 2013 года по сравнению с январем-июнем 2012 года увеличился на 8,8% - до 345,918 млн грн. с 318,004 млн грн.

Валовая прибыль в 1 полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилась в 2,1 раза - до 52,127 млн грн с 25,356 млн грн.

Как сообщал УНИАН, предприятие в 2012 году сократило чистую прибыль на 42% - до 8,4 млн грн.

Справка УНИАН. «Тернопольоблэнерго» было создано 15 февраля 1999 года. Компания осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Тернопольской области.

В настоящее время 50,999% акций этой компании владеет государственный энергохолдинг НАК «Энергетическая компания Украины», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited, 15,1% – Larva Investments Limited (обе Кипр).