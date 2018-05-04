Кто подберет энергетические остатки Донбасса

Правительство решило завершить приватизацию энергогенерирующих предприятий. Сейчас у государства в собственности находятся «Донбассэнерго» и «Центрэнерго», приватизацию которых сорвали парламентские выборы 2012 года. Однако вряд ли удастся провести приватизационный конкурс по «Центрэнерго» и в этом году. Правда, на этот раз причина совершено другая — пожар, произошедший весной 2013, полностью уничтожил один из важных активов компании - Углегорскую ТЭС. («Центрэнерго» эксплуатирует три электростанции - Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую, общей мощностью 7 600 МВт, где на Углегорскую станцию приходится почти половина).

Другое дело - «Донбассэнерго». На заре независимости Украины компания была одной из наиболее мощных, в нее входили Старобешевская, Славянская, Зуевская, Кураховская и Луганская теплоэлектростанции. Однако в 2001 году за долги три последних станции удивительным образом улетучились из государственной собственности и оказались в руках Рината Ахметова, который объединил их в «Востокэнерго».

В этой ситуации продажа оставшихся двух станций была неминуемой. 24 июля Фонд госимущества выставил на продажу «Донбассэнерго». Конкурс назначен на 21 августа.

А в начале июля Кабмин утвердил требования к будущим собственникам «Донбассэнерго». К конкурсу будут допущены те, кто в течение последних трех лет поставляет на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывает на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля.

Ключевой покупатель отказался

После такой приватизации «Донбассэнерго» логично было предположить, что оставшиеся активы будут скуплены также ДТЭК. Вместе с тем в начале этой недели генеральный директор компании Максим Тимченко в интервью изданию «ИнвестГазета» сообщил о том, что они не планирует участвовать в приватизационном конкурсе. При этом он назвал три ключевые причины. Во-первых, приобретенные компанией ранее энергогенерирующие предприятия нуждаются в больших финансовых вливаниях для их модернизации. Во-вторых, в компании сейчас сбалансирована добыча угля и его сжигание. И в-третьих, ДТЭК вплотную приблизился к верхней черте владения мощностями генерации, позволенной антимонопольным законодательством. Сейчас в руках компании уже сосредоточено 30% генерации, а закон разрешает иметь долю на рынке не более 35%.

Если не ДТЭК, то кто?

Отказ ключевого игрока внес некую интригу в намеченный на 21 августа конкурс по продаже «Донбассэнерго». Эксперты считают: покупатели найдутся и без Ахметова, хотя и круг их чрезвычайно небольшой. «Если исключить ДТЭК, то квалификационным требованиям по электроэнергии теоретически может соответствовать Харьковская ТЭЦ-5. Среди угледобывающих компаний, если принимать во внимание также коксующийся уголь, формально проходят: Ш/у Покровское, Шахта им. Засядько, Шахта Ждановская, ООО «Краснолиманское», Coal Energy», - рассуждает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. Старший аналитик DragonCapital Денис Саква говорит, что в условие конкурса, согласно которому в приватизации «Донбассэнерго» могут принимать участие угледобывающие предприятия, увеличивает список покупателей. «По критерию - объем производимой электроэнергии — подходят только ДТЭК и Харьковская ТЭЦ-5, по другому критерию — объем добычи угля — соответствуют многие угольные компании, включая Метинвест, Донецксталь, шахта Засядько и т.д.», - добавил аналитик.

Вместе с тем эксперт из Concorde Capital предположил, что угольные компании, соответствующие квалификационным требованиям, вряд ли проявят интерес к приватизации остатков генерации.

По крайнее мере, шахту им. Засядько точно нужно вычеркивать из списка претендентов. «Где шахта, а где «Донбассэнерго»? Ну какая приватизация? У меня никогда не было такой идеи, мысли. Угля много в Украине — им заниматься надо. Глубина уже 1 400. Надо оборудовать лаву. Государство же ничего не берет, все за собственный счет, мозгов и своих ресурсов, ресурсов коллектива. О какой приватизации «Донбассэнерго» может идти речь?», - заявил в разговоре с УНИАН почетный президент шахты им. Засядько, народный депутат Ефим Звягильский.

Таким образом, остаётся Харьковская ТЭЦ-5, которую в прошлом году Фонд госимущества продал компании «Укристгаз». По информации в СМИ, за компанией стоят бизнесмен Дмитрий Фирташ и вице-премьер Украины Юрий Бойко.

Среди вероятных покупателей «Донбассэнерго» может оказаться и скандально известный молодой бизнесмен Сергей Курченко, который в последнее время с реактивной скоростью скупает активы в различных отраслях.

«Так как Кабмин заинтересован в поступлении денег в худой госбюджет, то условия конкурса могут смягчить для допуска более широкого круга инвесторов (например, им может стать ВЕТЭК – эти ребята скупают все подряд)», - такой прогноз УНИАН дал управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Есть еще одна версия. В декабре 2012 года «Донбассэнерго» подписала контракт с малоизвестной частной компанией «Траст Инвест» на закупку угля в объеме 2,5 млн тонн общей стоимостью 2,5 млрд грн. Как стало известно УНИАН, «Траст Инвест» была зарегистрирована в феврале 2012 года в Донецке. Основным ее видом деятельности значится добыча каменного угля и оптовая торговля им. Неизвестно, кто стоит за этим «новичком». Однако компания за считанные месяцы стала одним из крупнейших игроков на угольном рынке Украины и она вполне подходит под условия приватизационного конкурса.

ФГИ: покупатели есть

Отсутствие ключевого покупателя и увеличивающая дыра в казне, скорее всего, заставят правительство пересмотреть условия приватизационного конкурса.

«После отказа ДТЭК от "Донбассэенрго" успешная продажа этого объекта под очень большим вопросом из-за узко прописанных условий для участия в приватизационном конкурсе», - сказал Найман, добавив, что при «смягчении» условий существует возможность вхождения на рынок украинской энергетики иностранных игроков, в первую очередь из России и Восточной Европы. «Но пока в этом не видно потребности украинских игроков. А значит, условия, скорее всего, останутся прежними, покупателем может стать технический участник, который потом перепродаст объект по примеру приватизации "Укртелекома". Кстати, не факт, что при этом пострадает украинский бюджет. Например, сегодня «Укртелеком» стоил бы дешевле цены приватизации», - подчеркнул он.

Вместе с тем глава Фонда государственного имущества Алексадр Рябченко более оптимистичен в своих прогнозах. «На «Донбассэнерго» покупатели есть», – неожиданно прокомментировал ситуацию глава он.

Правда, тут же Рябченко намекает и о том, что конкурс по «Донбассэнерго» может и не состояться.

«Конечно, конкуренция на приватизацию генерации меньше, чем на приватизацию транспортирующих компаний, поскольку в генерации приватизация началась только в позапрошлом году, и внутри страны еще не сложилось такое большое количество частного капитала, который бы имел право участвовать в приватизационных конкурсах. Ведь есть ограничения в отношении государственной доли акций в уставном капитале. А иностранный бизнес оценивает наши активы дешевле, чем национальный», - добавил он.

Так что, пойдет ли приватизация "Донбассэнерго" по давно намеченному плану или нужно будет вносить коррективы, узнаем накануне празднования Независимости Украины

Артем Белоусов (УНИАН)