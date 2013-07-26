«ДТЭК Западэнерго» увеличило прибыль в 3 раза

Энергогенерирующая компания «ДТЭК Западэнерго» в январе-июне 2013 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 раза - до 370,024 млн грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, составленном по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Согласно документу, чистый доход компании от реализации продукции за 6 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 5,493 млрд грн с 4,337 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «ДТЭК Западэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 22,1 млн грн.

По национальным стандартам финансовой отчетности за 2011 год чистая прибыль компании составила 80,255 млн грн.

Компания «ДТЭК Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

Вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины «ДТЭК», подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, принадлежат 70,91% акций компании. Блокпакет компании в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.