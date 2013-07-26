Шахта им. Засядько не намерена участвовать в приватизации «Донбассэнерго»

Один из крупнейших в Украине производителей угля — шахта им. Засядько (Донецк) не намерена принимать участие в конкурсе по приватизации 60,77% госпакета акций энергетической компаний «Донбассэнерго», намеченном на 21 августа 2013 года.

Об этом УНИАН сообщил почетный президент шахты им. Засядько, народный депутат Ефим Звягильский.

«Где шахта, а где «Донбассэнерго»? Ну какая приватизация? У меня никогда не было такой идеи, мысли. Угля много в Украине — им заниматься надо. Глубина уже 1 400. Надо оборудовать лаву. Государство же ничего не берет, все за собственный счет, за счет мозгов и своих ресурсов, ресурсов коллектива. О какой приватизации «Донбассэнерго» может идти речь?» - сказал он.

Ранее эксперты отмечали, что покупателями 60,77% госпакета акций компании «Донбассэнерго» могут выступить крупнейший энергетический холдинг ДТЭК, Харьковская ТЭЦ-5 и несколько угольных компаний, в том числе и шахта им. Засядько.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины назначил конкурс по продаже 60,77% акций «Донбассэнерго» на 21 августа 2013 года.

11 июля правительство утвердило стартовую цену продажи 60,773% акций "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

«Донбассэнерго» за январь-июнь 2013 года увеличило чистую прибыль в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 465,244 млн грн.

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Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

ПАО «Шахта им. Засядько» является одним из крупнейших в Украине производителей угля. Шахта оборудована мощной когенерационной станцией. Учредителями ПАО являются государство в лице Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ, владеет 16,04% акций) и организация арендаторов шахты.