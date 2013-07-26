Украина снизила потребление электроэнергии

Украина в январе-июне 2013 года уменьшила потребление электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,6% - до 74,283 млрд кВт/ч.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в июне 2013 года потребление электроэнергии по сравнению с июнем 2012 года уменьшилось на 2,9% - до 11,093 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии за 6 месяцев текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% - до 96,957 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, потребление электроэнергии в Украине в 2012 году сохранилось на уровне 2011 года - 150,72 млрд кВт/ч.

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