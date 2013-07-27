Китай и Еврокомиссия разрешили спор о солнечных батареях

После месяца сложнейших переговоров ЕС и КНР смогли договориться о "взаимоприемлемом решении" конфликта вокруг экспорта в Европу китайских солнечных батарей. Об этом сообщил сегодня еврокомисар по вопросам торговли Карел Де Гюхт, передает ИТАР-ТАСС.

"Это решение основано на согласовании пороговых уровней цен на солнечные батареи, ниже которых их снижение допускаться не будет, - подчеркнул еврокомиссар. - Это приведет к установлению долгосрочного баланса на рынке".

По его словам, договоренность с Пекином соответствует двум основным требованиям Брюсселя - снять угрозу китайского демпинга и одновременно обеспечить стабильное снабжение европейского рынка солнечными батареями.

5 июня Еврокомиссия объявила о введении антидемпинговых импортных тарифов на китайские солнечные батареи, размер которых к 6 августа должен был достичь 47,6%, что было расценено экспертами как объявление Китаю "войны тарифов". Пекин в ответ немедленно заявил о введении собственных таможенных тарифов против импортируемых из Европы химических соединений использующихся для производства солнечных батарей.

Фактически решение ЕС о введение импортного тарифа стало экономической мерой, принятой, чтобы надавить на Пекин и заставить его быть сговорчивее на переговорах с Брюсселем по этой проблеме.

Карел Де Гюхт в тот же день пояснил, что это решение призвано защитить европейских производителей солнечных батарей.

"Китай сейчас контролирует до 80% рынка солнечных батарей Европы, что стоит европейской промышленности более 20 тыс. рабочих мест", - подчеркнул он.

"Теперь мы должны достичь с Китаем взаимоприемлемого соглашения, которое позволит исправить нанесенный европейской промышленности ущерб, - сказал еврокомиссар. - Китай просто производит слишком много солнечных батарей - в полтора раза больше, чем нужно всему миру".

Он также подчеркнул, что если переговоры с Пекином до конца года не позволят достичь соглашения, Еврокомиссия будет принимать решение о введении постоянно действующего торгового тарифа в отношении солнечных батарей КНР.

В 2011 году объем китайского экспорта солнечных батарей в ЕС, по данным ЕК, составил 21 млрд евро. Несмотря на рост использования солнечной энергии в Европе, такие масштабы продаж грозят серьезными потерями европейским высокотехнологичным производителям.

Брюссель и Пекин изначально обвиняли друг друга в незаконном государственном субсидировании данной сферы и продажах "ниже себестоимости". Мировой рынок солнечных батарей еще до конца не сформировался, поэтому позиции, которые фирмы различных стран мира займут на нем в ближайшие годы, могут определить его структуру на десятилетия.