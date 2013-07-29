Нефть дешевеет на слабых статданных из Японии

На мировых торгах в понедельник, 29 июля, цены на нефть снижаются на фоне не порадовавших инвесторов макроэкономических данных из Японии, свидетельствуют данные бирж.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.56 мск снизилась на 0,21% - до 106,94 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,45% и составила 104,23 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.

Объем розничных продаж в Японии в июне вырос в годовом выражении на 1,6% и снизился на 0,2% по сравнению с показателем мая. Данные оказались хуже ожиданий аналитиков, ожидавших рост продаж на 2,1% и 0,8% соответственно.

В то же время сохраняющаяся напряженная политическая и социальная ситуация в Египте, а также решение Саудовской Аравии не повышать объем добычи в связи со слабым спросом сдерживают удешевление "черного золота".

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