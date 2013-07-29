Компания JKX Oil&Gas в I полугодии получила 7,5 млн долл. прибыли

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas по итогам работы в первом полугодии 2013 года получила чистую прибыль в размере 7,5 млн долл., в то время как аналогичный период 2012 года компания закончила с чистым убытком 5,1 млн долл.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно отчету, выручка компании от операционной деятельности в январе-июне 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 43,2 млн долл. с 60 млн долл.

Прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за январь-июнь текущего года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 36,5 млн долл. с 57,6 млн долл.

Как сообщал УНИАН, JKX Oil&Gas с 11 июля ввела свои гарантированные конвертируемые облигации на 40 млн долл. в листинг на Люксембургской фондовой биржи.

JKX Oil&Gas в 2013 году намерена вложить до 50 млн долл. в разведку и добычу углеводородов в Украине.

В апреле 2013 года JKX Oil&Gas увеличила суточную добычу нефти и газа по сравнению с первым кварталом 2013 года на 71% - до 11,713 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

Справка УНИАН. Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой, добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil & Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company (СП «Полтавская газонефтяная компания») разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.