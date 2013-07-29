“ДТЭК Днепроэнерго” привлечет кредиты на 783 млн грн

Одна из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний «ДТЭК Днепроэнерго» намерена привлечь два кредита на общую сумму 782,8 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания намерена открыть кредитную линию на 583 млн грн сроком на 7 лет и кредитную линию на 199,8 млн грн сроком на 4 года.

Как сообщал УНИАН, компания «ДТЭК Днепроэнерго» в июне текущего года привлекла у «Ощадбанка» кредитные средства на сумму 800 млн грн.

«ДТЭК Днепроэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 938,851 млн грн.

ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% акций является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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