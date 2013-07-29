«Черноморнефтегаз» планирует привлечь кредит на 100 млн грн

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (АР Крым, Симферополь) намерен привлечь кредит на сумму 100 млн грн, говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данные средства компании необходимы для приобретения материалов, сырья, оборудования, оплаты выполненных работ и услуг, кредиторской задолженности, выплаты заработной платы, уплаты налогов и других обязательных сборов.

Кредитные средства планируется привлечь сроком на один год.

Конечный срок подачи предложений — 28 августа 2013 года.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» в июле 2013 года привлек у «Всеукраинского банка развития» кредит на сумму 150 млн грн для выплаты заработной платы, уплаты налогов и других обязательных сборов.

«Черноморнефтегаз» за январь-июнь 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 735,9 млн куб. м природного газа, что на 35,9%, или 193,4 млн куб. м, больше, чем за аналогичный период 2012 года.

«Черноморнефтегаз» в январе-марте 2013 года получил по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистый убыток в размере 391,952 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистой прибылью 2,54 млн грн.

2012 год компания завершила с чистым убытком в размере 1,337 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.