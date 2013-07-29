В Европе впервые с 2010 года растет спрос на нефть

Статистические отчеты стран ЕС за апрель-май 2013 г. свидетельствуют о том, что в Европе впервые с 2010 года наметился рост спроса на нефть, сообщает "Прайм" со ссылкой на Financial Times (FT).

Это событие совпало по времени с сезонным повышением спроса на нефть в США, где в июле отмечен рост потребления бензина и дистиллятов по сравнению со средними значениями 2012 года.

Рост спроса на развитых рынках стал неожиданным фактором поддержки цен на углеводороды, особенно на фоне снижения потребления энергоносителей замедляющимися развивающимися экономиками. В результате цены на нефть марки Brent мало изменились с начала года и составляют около $107 за баррель.

"Мы наблюдаем структурный спад в Китае..., но спрос со стороны индустриально развитых стран оказался не таким слабым, как мы ожидали еще несколько месяцев назад", - объяснил FT руководитель подразделения по исследованию рынков трейдера Gunvor Дэвид Файф.

Международное энергетическое агентство (МЭА) уже улучшило оценку спроса на нефть в Европе во втором квартале 2013 года на 2%, а ряд аналитиков, как отмечает издание, ожидают даже более сильного роста.

Однако некоторые эксперты призывают не придавать слишком большого значения статистике по спросу на нефть в Европе, объясняя некоторое его увеличение холодной весной. "Мы наблюдаем эффект низкой базы. Спрос в Европе был настолько плох в прошлом году, что стать еще хуже он просто не мог", - считает эксперт Societe Generale Майкл Виттнер.