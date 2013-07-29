Украина за полгода импортировала газ на 5,1 млрд долл.

Украина в январе-июне 2013 года импортировала газ в денежном выражении на общую сумму 5,08 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, в частности, импорт газа в денежном выражении из Российской Федерации за 6 месяцев 2013 года составил 4,926 млрд долл., из Германии - 0,154 млрд долл.

Импорт природного газа в денежном выражении в июне 2013 года составил 0,398 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Миндоходов, Украина в январе-мае 2013 года импортировала газ в денежном выражении на общую сумму 4,74 млрд долл.

17 апреля министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что поставки газа в Украину из России и Европы на сегодняшний день осуществляют коммерческие компании, которые закупают топливо у субъектов хозяйствования, в том числе производителей.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.