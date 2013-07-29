В Польше начинают разработку крупнейшего в стране месторождения нефти и газа

В Польше начинают разработку самого крупного в стране месторождения нефти и природного газа ЛМГ (Любятув, Мендзыхуд и Гротув). В церемонии открытия нового горно-добывающего предприятия, принадлежащего компании "Польске гурництво нафтове и газовництво" (ПГНиГ), сегодня принял участие премьер-министр страны Дональд Туск, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Это одно из самых современных предприятий в Европе, представляющее собой важное дополнение нашего энергетического коктейля, который включает не только импортные источники энергии, но и все чаще - национальные", - сказал польский премьер.

Объединенное месторождение Любятув, Мендзыхуд и Гротув (ЛМГ) считается крупнейшим в Польше. Согласно оценкам, здесь может находиться 7 млрд кубометров газа и 7,25 млн тонн нефти. Ежегодно планируется добывать около 340 тонн черного золота и 100 млн кубометров голубого топлива. Новое предприятие располагает 14 скважинами и всей необходимой для добычи инфраструктурой. Стоимость инвестиции оценивается в 1,7 млрд злотых (около 6 млрд долларов).