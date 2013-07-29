Импорт нефтепродуктов в Украину составил 2,680 млн тонн.

Украина в январе-июне 2013 года импортировала 2,680 млн тонн нефтепродуктов (в денежном выражении) на сумму 2,638 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, крупнейшими поставщиком нефтепродуктов в Украину за первые 6 месяцев 2013 года стали Беларусь - 1,119 млрд долл., Российская Федерация - 0,747 млрд долл., Литва — 0,266 млрд долл. На долю других стран приходится 0,506 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающая компания «Орлен Летува» (Литва) и дочерняя компания белорусской нефтяной организации «БНК» - «БНК-Украина» заявили о намерении поставить в Украину до конца 2013 года по 1 млн тонн нефтепродуктов каждая.

Украина по итогам 2012 года импортировала нефтепродуктов из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

Импорт нефтепродуктов из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл., из других стран - 1,535 млрд долл.