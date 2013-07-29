Украина экспортировала электроэнергии на 289 млн долл.

Украина за январь-июнь 2013 года в денежном выражении экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 288,980 млн долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в Беларусь в первом полугодии 2013 года составил 95,204 млн долл., в Венгрию – 129,343 млн долл., в Молдову – 42,306 млн долл., в другие страны - 22,127 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года в денежном выражении экспортировала электроэнергию в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 574,819 млн долл.

Украина в январе-июне 2013 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 15% - до 4,962 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Компании «Востокэнерго» и «Пауэр Трейд», входящие в структуру энергохолдинга ДТЭК, обладают монопольным положением по экспорту электроэнергии в Румынию, Словакию, Венгрию, Польшу, Молдову, Беларусь.