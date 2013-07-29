Доходы ОПЕК достигли рекорда на экспорте нефти

Страны, входящие в ОПЕК, заработали рекордный объем денег на экспорте нефти.

Согласно ежегодному докладу, составленному в ОПЕК, доходы членов нефтяного картеля по итогам 2012 г. выросли на 9,2% до уровня $1,261 трлн., сообщают Вести.ru.

Это новый абсолютный рекорд по доходам от продажи нефти и газоконденсатов для ОПЕК. Прежний рекорд составлял $1,155 трлн – он был показан в 2011 г. В первую пятерку вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт и Иран.

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти выросли с $319,12 млрд в 2011 г. до $336,12 млрд в 2012 г.

Занявшие второе место Объединенные Арабские Эмираты продали нефти на $118,08 млрд по сравнению с 111,61 млрд в 2011 г.

Среди 12 членов картеля доходы от экспорта “черного золота” по итогам 2012 г. сократились только в Иране и Алжире.

В частности, Иран откатился со второго места на пятое. В 2012 г. объем доходов от экспорта нефти со стороны Ирана составил $101,47 млрд по сравнению с $114,75 млрд в 2011 г.

Нефтяные доходы Алжира в прошлом году упали с 51,4 млрд в 2011 г. до $48,27 млрд.

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