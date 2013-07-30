«Донбассэнерго» намерено привлечь кредит на 2,5 млрд грн

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «Донбассэнерго», контрольный пакет акций которой выставлен Фондом госимущества на продажу 21 августа, намерена привлечь кредит в размере 2,5 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данные кредитные средства компания планирует привлечь сроком на 7 лет.

Конечный срок подачи конкурсных предложений - 29 августа 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины назначил конкурс по продаже 60,77% акций «Донбассэнерго» на 21 августа 2013 года.

11 июля правительство утвердило стартовую цену продажи 60,773% акций "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

В июне 2013 года «Донбассэнерго» привлекло у «Ощадбанка» кредит на 1,337 млрд грн.

В начале июня Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование модернизации энергоблоков №6 и №7 Славянской теплоэлектростанции, входящей в состав государственной энергоснабжающей компании «Донбассэнерго», общей стоимостью 9,329 млрд грн.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.