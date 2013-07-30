30 июля компанию ДТЭК покидает один из топ-менеджеров, не проработав в ней и года. Об этом УНИАН сообщили источники на рынке.

Тазин Сергей занимал в ДТЭК должность Директора по генерации электроэнергии, и является Членом Правления. До своего прихода в украинскую компанию Сергей Тазин в разное время руководил крупными энергетическими холдингами в России: ОАО «Э.OН Россия» (ОГК-4), ОАО «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-3), ОАО «Евросибэнерго»; также работал на руководящих должностях в известных западных энергетических корпорациях AES и General Electric.

В 1993 году окончил Политехнический Институт Ренсселера (Rensselaer Polytechnic Institute) в США по специальности «инженер-электрик». Сергей Тазин известен на энергетическом рынке России тем, что ему удалось вывести ОАО «Э.OН Россия» в лидеры отрасли за время своего управления компанией. О причинах столь неожиданного решения пока неизвестно.

Справка. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, чьи предприятия эффективно работают в сферах добычи и обогащения угля, а также на рынках генерации и поставок электроэнергии. ДТЭК является энергетическим подразделением Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ), ведущей финансово-промышленной группы Украины.

Большая часть добываемого угля ДТЭК обогащается на собственных фабриках и поставляется преимущественно на предприятия генерирующего сегмента ДТЭК. Часть угля экспортируется. Производимая ТЭС электроэнергия поставляется на оптовый рынок электроэнергии Украины, где ДТЭК выступает одним из ключевых операторов. Закупаемая на рынке энергия по собственным сетям Компании поступает крупнейшим промышленным потребителям Украины.