Нефть дешевеет на новостях из Японии и США

На мировых торгах во вторник, 30 июля, цены на нефть снижаются на фоне слабых макроэкономических данных из Японии, а также усилившейся осторожности инвесторов в преддверии выхода макроэкономических новостей из США, свидетельствуют данные бирж.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 11.35 мск снизилась на 0,17% - до 107,27 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI сократилась на 0,22% и составила 104,32 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.

По предварительной оценке, в июне объем промышленного производства в Японии снизился на 4,8% в годовом и на 3,3% в месячном выражении. Аналитики при этом ожидали снижения показателя на 2,6% и 1,5% соответственно.

Кроме того, интерес инвесторов к "черному золоту" снижает и ожидаемая в среду, 31 июля, публикация данных по безработице и ВВП США, крупнейшего потребителя сырья. Аналитики ожидают, что американская экономика выросла по итогам второго квартала на 1% как в годовом, так и в месячном выражении.