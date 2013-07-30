Польская PGNIG рассчитывает увеличить добычу нефти на 60%

Варшава. Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG рассчитывает за счет введения в эксплуатацию нового - крупнейшего в стране - комплекса месторождений увеличить ежегодную добычу нефти до около 800 тыс. тонн с почти 500 тыс. в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба PGNIG.

По ее данным, доказанные запасы нефти и газового конденсата на введенном 29 июля в эксплуатацию комплексе месторождений Лубятув, Мендзихуд и Гротув составляют 7,25 млн тонн, или более трети всех доказанных запасов в Польше.

Запасы природного газа на этом комплексе составляют 7,3 млрд кубометров, или около 8% всех доказанных запасов этого топлива в Польше.

PGNIG, которая в прошлом году добыла более 4 млрд кубометров газа, из нового месторождения планирует получать около 100 млн кубометров газа в год.

В комплекс, который компания также назвала "одним из самых современных в Европе" и в который входят 14 скважин, инвестировано более 530 млн долл.

По данным PGNIG, которыми располагает УНИАН, с 2005 года компания ежегодно добывала от около 480 до 620 тыс. тонн нефти и от 4,1 до 4,4 млрд кубометров газа.

Польский энергетический эксперт Анджей Щесняк отметил УНИАН, что запуск нового комплекса месторождений существенно не повлияет на энергетическую безопасность Польши, заметив, что ежегодно страна потребляет около 24 млн тонн нефти - практически всю из России.

По его словам, главная выгода этого проекта в том, что его реализация позволит улучшить финансовые показатели польских нефтеперерабатывающих заводов за счет покупки большего количества добытой в Польше нефти, которая значительно дешевле, чем российская.

Он сказал, что себестоимость добычи на польских месторождения составляет до 20 долларов, в то время как цена нефти на мировых рынках, в том числе, российской нефти, превышает 100 долларов.

Собеседник агентства добавил, что в перспективе ближайших 3-5 лет не видит реальных альтернатив для поставок в Польшу другой нефти, кроме российской, из-за того, что она самая дешевая в сравнении с другими поставщиками.

Как сообщал УНИАН, Украина также пытается снизить энергетическую зависимость от своего крупнейшего поставщика газа и нефти, Российской Федерации.

Один из таких проектов - это создание совместно с Польшей евразийского нефтетранспортного коридора на базе построенного в Украине в 2001 году трубопровода "Одесса-Броды", по которому планируется поставлять каспийскую нефть в Европу.