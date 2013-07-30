Fitch подтвердило рейтинг «Газпрома» на уровне «BBB», прогноз «стабильный»

Москва. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») российского газового монополиста «Газпром» в иностранной валюте на уровне «BBB», прогноз по рейтингу «стабильный».

Как сообщили УНИАН в агентстве, рейтинги «Газпрома» отражают ожидания Fitch, что как минимум до середины текущего десятилетия компания будет продавать газ в Европу по крайней мере на таком же уровне по долгосрочным контрактам по ценам, привязанным к ценам на нефтепродукты.

Агентство ожидает, что давление в сторону увеличения спотовой составляющей в цене будет усиливаться со временем и «Газпром» в скором времени может потерять свою монополию на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, однако полагает, что масштаб добычи и консервативная структура долга дают компании достаточно гибкости для сохранения сильных показателей кредитоспособности.

Кроме того, Fitch считает, что либерализация внутреннего газового рынка в России окажет ограниченное позитивное влияние на прибыль «Газпрома» с учетом более низкого роста тарифов в стране и продолжающегося уменьшения рыночной доли компании по мере увеличения доли независимых производителей газа.

Отмечается, что рейтинги «Газпрома» отражают сильный операционный профиль компании. На «Газпром» приходится 15% мировой добычи газа, и компания удовлетворяет более четверти спроса на газ в Европе. Кроме того, благоприятными факторами для бизнеса «Газпрома» являются низкозатратная добыча, а также высокие показатели кратности запасов и замещения запасов.

«Мы полагаем, что ожидаемая диверсификация продаж «Газпрома» в Китай и продажи СПГ еще более укрепят позиции бизнеса в долгосрочной перспективе. «Газпром» в настоящее время по-прежнему имеет эксклюзивное право на экспорт природного газа из России, однако монополия компании на экспорт СПГ находятся под давлением со стороны независимых производителей газа и вскоре может быть отменена», - говорится в сообщении агентства.