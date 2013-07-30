Нефтетранспортный консорциум «Сарматия» может лишиться помощи ЕС

Варшава. Международный нефтетранспортный консорциум "Сарматия" из-за организационных неурядиц может потерять около 125 млн евро, зарезервированных для проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) в рамках программ помощи Евросоюза Польше.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор компании Сергей Скрипка во вторник.

Он отметил, что представители польского министерства экономики оставили без ответа приглашение украинской стороны провести встречу на тему подписания межправительственного договора по этому проекту, которая должна была состояться еще в июне.

Скрипка назвал дальнейшее промедление со встречей угрозой для реализации этого проекта, напомнив, что в сентябре текущего года "Сарматия" должна подать заявку на его дофинансирование Евросоюзом.

"Чем дольше затягивается эта встреча, тем больше риск того, что мы не успеем с проектом", - сказал он.

Собеседник агентства предположил, что чиновники возглавляемого вице-премьером Янушом Пехочиньским министерства могли специально решить затягивать со встречей для того, чтобы дотянуть до такой ситуации, когда проект физически не сможет быть реализован во временных рамках, позволяющих рассчитывать на дофинансирование ЕС.

Скрипка также сказал, что в августе состоится пересмотр проектов, финансируемых при участии Евросоюза, по результатам которого "теоретически" может быть исключен проект ЕАНТК.

Представитель "Сарматии" высказал мнение, что польские власти вряд ли публично откажутся от этого проекта, заметив, что затягивание с решением ряда важных для него вопросов приведет к тому, что он потеряет средства Евросоюза.

Он отметил, что "с технической точки" зрения собрание акционеров "Сарматии", на котором необходимо принять важные для проекта решения, можно провести за несколько дней.

Польская сторона пока не прокомментировала данную ситуацию.

Как сообщал УНИАН, в середине июня собрание акционеров "Сарматии" отложило принятие ряда вопросов повестки дня до проведения переговоров на тему подписания международного соглашения по проекту ЕАНТК между его участниками.

Ранее "Сарматия" называла подписание такого договора необходимым условием для его успеха, в то время как польское министерство экономики заявляло, что проект может быть реализован и без этого документа.

Справка УНИАН. Идея проекта ЕАНТК возникла еще в начале 1990-их годов, но до сих пор не удалось найти инвесторов желающих вложить свои средства в его реализацию, кроме Украины, которая самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году.

Критики проекта называют его экономически необоснованным из-за того, что в Каспийском регионе нет достаточного количества нефти, которая могла бы быть транспортирована по этому маршруту в Европу, и сами клиенты не заинтересованы в покупке каспийской нефти из-за ее более высокой цены по сравнению с российской.

Сторонники проекта заявляют, что причиной возникающих проблем является в первую очередь блокирование проекта Российской Федерацией, которая старается не допустить на европейский рынок конкурентов.

Акционерами созданной национальными нефтетранспортными компаниями Украины и Польши – «Укртранснафта» и PERN Przyjazn - в 2004 году "Сарматии" с 2008 года также являются госкомпании из Азербайджана, Грузии и Литвы.