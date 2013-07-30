«Хмельницкоблэнерго» в I полугодии увеличило прибыль в 3 раза

Энергоснабжающая компания «Хмельницкоблэнерго» в январе-июне 2013 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 раза — до 52,763 млн грн с 16,396 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход компании от реализации продукции за 6 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 488,876 млн грн с 457,241 млн грн.

Валовая прибыль за январь-июнь 2013 года увеличилась по сравнению с январем-июнем 2012 года до 76,522 млн грн с 43,792 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) для последующей приватизации 60,25% акций «Запорожьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», 65,001% «Харьковоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго» и 70,008% «Хмельницкоблэнерго».

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Хмельницкоблэнерго» занимается поставкой электроэнергии потребителям Хмельницкой области. Государству принадлежат 45,009% акций компании, НАК «Энергетическая компания Украины» - 25% акций.

Уставный фонд ПАО «ЭК «Хмельницкоблэнерго» составляет 33 млн 637 тыс. 840 грн.

В 2012 году «Хмельницкоблэнерго» увеличило чистую прибыль на 15,1% по сравнению с 2011 годом – до 30,7 млн грн с 26,7 млн грн.