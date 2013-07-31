Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Крупнейший поставщик нефтепродуктов в Украину – Республика Беларусь – с 1 августа увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, сообщает пресс-служба белорусского правительства со ссылкой на постановление Совета министров республики от 29 июля 2013 года.

«Экспортная пошлина на сырую нефть выросла с 369,2 долл. до 379,8 долл. за 1 тонну. Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты (кроме бензина), которая с 1 октября 2011 года унифицирована на уровне 66% пошлины на нефть, составит 250,6 долл. за 1 т против 243,6 долл. за 1 т в июле текущего года», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на товарные бензины и прямогонный бензин ставка вывозных таможенных пошлин, исходя из коэффициента 0,9, составит 341,8 долл. вместо 332,2 долл. за 1 т в июле.

«Вместе с тем, пошлина на сжиженные углеводородные газы с 1 августа значительно снижается - с 45,2 долл. до 40,5 долл.», - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Беларусь с 1 ноября 2012 года снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Экспортная пошлина на сырую нефть снизилась с 418,9 до 404,5 доллара за одну тонну. Пошлина на светлые и темные нефтепродукты за исключением бензинов, которая с 1 октября 2011 года составляет 66% от пошлины на нефть, с 1 ноября 2012 года составила 267 долларов за тонну. На товарные бензины и прямогонный бензин ставка вывозных таможенных пошлин с коэффициентом 0,9 составила 364,1 доллара за одну тонну при действующей пошлине 377 долларов.

Пошлина на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы увеличилась со 172,5 до 192,4 доллара.

Беларусь с 1 октября 2011 года, вслед за Россией, осуществляет расчет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты по формуле "60/66". Речь идет о продукции, вывозимой с территории республики за пределы таможенной территории Таможенного союза. Формула расчета подразумевает, что ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 от ставки пошлины на нефть.

С 2011 года Беларусь импортирует российскую нефть беспошлинно, но перечисляет в бюджет России вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты, произведенные из этой нефти.