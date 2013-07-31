Нефть дешевеет на данных по запасам в США

На мировых торгах в среду, 31 июля, цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов относительно спроса и после публикации сведений Американского института нефти, свидетельствуют данные бирж.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 8.42 мск снизилась на 0,65% - до 106,75 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 1,4% и составила 103,1 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.

Запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 26 июля, снизились на 740 тысяч баррелей, по данным Американского института нефти (API). Аналитики, опрошенные агентством Platts, прогнозировали снижение запасов на 3 миллиона баррелей нефти.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, полагают, что запасы нефти за прошлую неделю сократились на 2,45 миллиона баррелей.

Рынки также ожидают публикации данных по ВВП США за второй квартал текущего года. По данным аналитиков, рост ВВП замедлился до 1% с 1,8% в первом квартале.