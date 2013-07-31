Повышение Беларусью экспортных пошлин на нефть не повлияет на рынок Украины - эксперт

Повышение с 1 августа текущего года Беларусью экспортных пошлин на нефтепродукты на 3% не окажет влияния на рынок Украины, в первую очередь из-за привязки цен к мировому рынку, сообщил УНИАН директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«В целом, от этих пошлин Украине ни пользы, ни вреда, потому что это внутренний налог на прибыль нефтяных компаний. Это не налог на покупателя, а налог на продавца. Поэтому от этого цены никак не меняются, они остаются рыночными, как и были», - сказал Куюн. Эксперт отметил, что таким образом регулируется заработок нефтяных компаний.

«Теперь они (нефтяные компании - УНИАН) будут зарабатывать меньше, или скажем так, сверхприбыль будет изыматься у них в доход бюджета», - подчеркнул эксперт.

В тоже время он пояснил, что поскольку Беларусь состоит в Таможенном союзе, то экспортные пошлины пересматриваются синхронно с Россией. Однако это не повлияет на цену нефтепродуктов белорусского производства из-за их привязки к мировому рынку.

Как ранее сообщал УНИАН, крупнейший поставщик нефтепродуктов в Украину - Беларусь с 1 августа увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Беларусь с 1 октября 2011 года, вслед за Россией, осуществляет расчет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты по формуле "60/66". Речь идет о продукции, вывозимой с территории республики за пределы таможенной территории Таможенного союза. Формула расчета подразумевает, что ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 от ставки пошлины на нефть.

С 2011 года Беларусь импортирует российскую нефть беспошлинно, но перечисляет в бюджет России вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты, произведенные из этой нефти.