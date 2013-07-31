ДТЭК возглавил список самых прибыльных компаний Украины

Крупнейший частный энергетических холдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, возглавил список самых прибыльных компаний Украины, увеличив чистую прибыль в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 68,1% - до 5,922 млрд грн (около 0,74 млрд долл.).

Об этом говорится в ТОП-100 Рейтинге, составленном изданием «ИнвестГазета».

Согласно рейтингу, второе место занял оператор мобильной связи «Киевстар», получивший по итогам 2012 года чистую прибыль в размере 4,097 млрд грн. Третье место — у металлургического холдинга «Метинвест» с чистой прибылью 3,476 млрд грн.

Далее расположились: «Мироновский хлебопродукт» - 2,370 млрд грн чистой прибыли в 2012 году; «МТС Украина» - 2,268 млрд грн; «Промышленная комплектация» - 1,862 млрд грн; «Мотор Сич» - 1,619 млрд грн; «ПриватБанк» — 1,533 млрд грн; «Укрнафта» — 1,428 млрд грн; «Кондитерская корпорация «Рошен» - 1,359 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году первое место в рейтинге по объему чистой прибыли по итогам 2011 года заняла компания СКМ. Чистая прибыль компании в 2011 году составила 17,991 млрд грн.