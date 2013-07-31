Serinus Energy нашла нефть в Луганской области

Варшава. Международная нефтедобывающая компания Serinus Energy (SE) с активами в Украине в результате бурения очередной скважины на месторождении «Северно-Макеевское» в Луганской области впервые нашла залежи нефти.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, бурение скважины, которая стала третьей на этом месторождении, заняло 54 дня, а ее глубина достигла 2,426 метров.

"Впервые в Украине компания получила позитивный тест на наличие нефти. Во время тестов получено 0,5 кубометров нефти плотности 37° по методике оценки API (American Petroleum Institute)", - отмечено в сообщении.

SE назвала "вероятным", что выявленные запасы углеводородов на этой скважине будут достаточными для их коммерческой добычи, заметив, что окончательно об этом можно будет сказать после проведения дополнительного анализа.

Как сообщал УНИАН, Kulczyk Oil Ventures, которая в июне объединилась с

компанией Winstar Resources Ltd и поменяла название на Serinus Energy, начала бурить третью скважину на месторождении "Северно-Макеевское" в начале июня.

Компания прогнозировала, что работы продлятся около 35 дней.

Справка УНИАН. Serinus Energy, которая работает в Украине через фирму "Куб-Газ", владеет лицензией на разработку "Северно-Маеевского" месторождения до января 2017 года.

В активах компании в Украине также есть еще 4 газоконденсатных участка, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.