НКРЭ оставила без изменений предельную цену газа для промышленности и госучреждений

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), оставила без изменений предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей, государственных учреждений и других субъектов хозяйствования.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла 31 июля в ходе открытого заседания.

Согласно принятому решению, предельный уровень цены на природный газ для данных потребителей с 1 августа 2013 года устанавливается на уровне 3 459 грн за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в конце июня 2013 года НКРЭ снизила предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 1,4% - до 3 459 грн за тыс. куб. м.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, цена российского газа, поставляемого в Украину по контракту с российским газовым монополистом «Газпром» от 2009 года, с учетом скидки, зафиксированной в российско-украинских межправительственных соглашениях, в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров.