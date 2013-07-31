ДТЭК назначил нового директора по генерации
Исполняющим обязанности главы дирекции по генерации электроэнергии крупнейшего частного энергетического холдинг ДТЭК, подконтрольного бизнесмену Ринату Ахметову, назначен заместитель директора по производству компании Дуйсен Мергалиев, сообщает пресс-служба холдинга.
«Сергей Тазин, возглавлявший дирекцию по генерации электроэнергии, выполнил задачи, предусмотренные годовым контрактом, и с 1 августа оставит свой пост. Заместитель директора по производству Дуйсен Мергалиев назначен исполняющим обязанности главы дирекции», - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, Мергалиев работает в компании с 2011 года.
Справка УНИАН. Дуйсен Мергалиев начал свою трудовую деятельность в 1992 году на Экибастузской ГРЭС-1, которая в 1996 году вошла в состав AES. На предприятиях AES прошел карьерный путь от инженера-конструктора до технического директора и главы филиала AES-Great Britain в г. Экибастуз (Казахстан), генерального директора Усть-Каменогорской ТЭЦ.
ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.
В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.