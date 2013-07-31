«Энергоатом» опровергает информацию об аварии на украинской АЭС

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, опровергает информацию об аварии на украинской АЭС, распространенную в социальных сетях Польши и ретранслированную украинскими и зарубежными СМИ, сообщает пресс-служба компании.

«Десять энергоблоков украинских АЭС работают в штатном режиме, четыре находятся в плановом ремонте. Энергоблок № 2 Запорожской АЭС до 1 августа в резерве. Радиационная, противопожарная и экологическая обстановка на промышленных площадках АЭС в пределах нормы», - говорится в сообщении.

«Повышение безопасности ядерных объектов - направление, которому уделяется постоянное внимание», - подчеркивается в сообщении.

В компании призвали представителей СМИ тщательнее относиться к сообщениям в социальных сетях и в случае необходимости обращаться за информацией к ГП НАЭК «Энергоатом».

Справка УНИАН. Слухи об аварии на одной из украинских АЭС вызвали панику в городе Кельце на юге Польши. Новость об угрожающей радиации распространялась во вторник на местных интернет-форумах. На телефоны больниц, поликлиник, местной администрации и газет обрушился шквал звонков от встревоженных жителей. Многие бросились в аптеки скупать препараты с содержанием йода, надеясь таким образом защититься от радиации. После этого вечером того же дня Государственное агентство по атомной энергии Польши вынуждено было выступить с заявлением, опровергающим распространенную ранее информацию.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.