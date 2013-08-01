Цены на нефть растут на фоне хороших данных из Китая

Мировые цены на нефть растут в четверг на фоне данных, свидетельствующих о повышении деловой активности в Китае, втором крупнейшем потребителе сырья, сообщает Прайм.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 8.30 мск выросла на 0,24% - до 107,96 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,42% и составила 105,47 доллара за баррель.

По официальным данным, индекс деловой активности в промышленности КНР (PMI) в июле вырос до 50,3 пункта с 50,1 пункта при прогнозе в 49,8 пункта.