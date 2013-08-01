Прибыль Shell сократилась на 23%

Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell за первое полугодие текущего года сократилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,91 миллиарда долларов, сообщает ПРАЙМ.

Чистая прибыль за второй квартал составила 1,74 миллиарда долларов, снизившись на 57% по сравнению с апрелем-июнем 2012 года.

В пересчете на одну обыкновенную акцию чистая прибыль компании за полугодие составила 1,57 доллара против 2,06 доллара за январь-июнь 2012 года, за квартал - 0,28 доллара против 0,66 доллара за второй квартал прошлого года.

"Shell продолжает инвестировать в новые возможности для роста по всему миру, создавая выгоду для акционеров. В ближайшие 18 месяцев мы планируем запустить пять проектов, которые в 2015 году должны увеличить приток денежных средств на 4 миллиарда долларов", - прокомментировал промежуточные итоги работы глава компании Питер Возер.

Объем добычи углеводородов компанией во втором квартале составил 3,06 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 1% ниже показателя за второй квартал прошлого года. Негативно на добычу повлияли ухудшение показателей и неблагоприятная операционная среда в Нигерии.

Royal Dutch Shell - британо-нидерландская нефтегазовая компания, занимающаяся добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира.