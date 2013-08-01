"Газпром" поднял оптовые цены на газ

"Газпром" c 1 августа поднял оптовые цены на газ для промышленных потребителей на 3%. Отправной точной послужили цены, которые действовали с 1 июля, сообщают Вести.ru.

Решение "Газпрома" утверждено Федеральной службой по тарифам (ФСТ). Повышение цен позволит "привести динамику оптовых цен на газ в 2013 г. к параметрам изменения, заложенным в прогнозе социально-экономического развития страны (рост на 15%)", отмечает ФСТ.

"После вступления в силу указанных изменений в установленном порядке, принимая во внимание, что отклонение расчетных оптовых цен на газ во II квартале текущего года было значительно, возникает необходимость корректировки значения понижающего коэффициента с 1 августа 2013 г.", - подчеркивает ФСТ.

С 1 августа "Газпром" также увеличил тариф на прокачку газа по своим газопроводам для независимых производителей на 6,4%. Решение утверждено ФСТ.

Средний тариф на услуги "Газпрома" по прокачке газа для независимых производителей составит: 63,93 руб. за 1 тыс. куб. м на 100 км при поставках газа на внутренний рынок и в государства-участники соглашения о Таможенном союзе; 70,8 руб. за 1 тыс. куб. м на 100 км - при поставках газа за пределы Таможенного союза (на экспорт).

"При дальнейшей дифференциации тарифных ставок по зонам входа и выхода учитывалась необходимость продолжения работы, направленной на поэтапное изменение подходов к регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в части введения единой зависимости изменения стоимости газа с учетом стоимости его транспортировки от расстояния транспортировки (от территории добычи газа до региона потребления газа), что предусматривается прогнозом социального экономического развития Российской Федерации, что выразилось в несколько более высоком росте тарифов на ближних расстояниях относительно среднего уровня", - отмечает ФСТ.