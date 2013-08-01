Литва ждет от "Газпрома" более "рациональных" цен на газ

Литва завершила переговоры на уровне экспертов с российским газовым концерном "Газпром" и в настоящее время ждет предложений по более "рациональным" ценам на природный газ, заявил в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas министр энергетики балтийской республики Ярослав Неверович.

Переговорная группа правительства Литвы во главе с министром энергетики Ярославом Неверовичем вела консультации с экспертами "Газпрома" об условиях снижения цены на газ для Литвы, сообщает РИА Новости.

"Можем констатировать, что определенный этап завершен - экспертных встреч, экспертных переговоров. Думаю, что теперь пришло время, когда наши партнеры должны начать принимать решения. Если смотреть с наших позиций, то хотелось бы рационализации цен как можно скорее, говоря о ценах "Газпрома", - сказал Неверович.

Он также выразил уверенность в том, что терминал сжиженного газа, который появится у Литвы в конце следующего года, также будет способствовать некоторой рационализации цены, и приблизит эту цену к мировым рыночным.

Ранее премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс отмечал, что Литва рассчитывает на снижение цены на поставляемый "Газпромом" газ примерно на одну пятую. Согласно долгосрочному договору "Газпрома" с литовской компанией по импорту и транспортировке газа Lietuvos dujos, действующему до 2015 года, в конце каждого года стороны подписывают приложение к договору, в котором устанавливаются конкретные объемы закупок газа и цены на следующий год.

"Газпром", являющийся в настоящее время единственным поставщиком газа в Литву, сообщал, что планирует выйти на договоренности с властями Литвы в сфере сотрудничества в энергетике и применении положений третьего энергетического пакета к Lietuvos dujos (37,1% принадлежит "Газпрому") к 31 июля 2013 года.