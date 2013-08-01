Шебелинский ГПЗ переведут на производство топлива стандартов Евро-4 и Евро-5

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не намерено останавливать работу Шебелинского газоперерабатывающего завода и планирует наладить там производство топлива стандарта «Евро-4» и «Евро-5».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Кабинета министров заявил министр энергетики Эдуард Ставицкий.

«Шебелинка не остановится, и мы прилагаем усилия, чтобы наладить там производство топлив стандарта «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июле крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», перевела работу Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Харьковская обл.) на минимальный объем загрузки из-за непродления действия стандартов на производство нефтепродуктов «Евро-2» и «Евро-3».

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».