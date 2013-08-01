Украина увеличила импорт газа через Польщу на 11,6%

Варшава . Украина в июле импортировала через польскую газотранспортную систему 112,6 млн куб. м газа, что на 11,7 млн куб. м, или на 11,6% больше, чем в июне.

Об этом свидетельствуют оперативные данные управляющей газотранспортной системой Польши компании Gaz System, которыми располагает УНИАН.

В июле поставки газа в Украину осуществлялись в течение 31 дня в сравнении с 25 днями в июне, а ежесуточные поставки составляли от 1,7 до 4,5 млн кубометров против 3,3-4,5 млн кубометров в июне.

В среднем в сутки украинский "Нафтогаз" импортировал 3,6 млн кубометров газа при максимальных технических возможностях в 4,8 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, в июне Украина импортировала через Польшу 100,9 млн кубометров газа, что на 3% больше, чем в мае, но меньше максимально возможных 144 млн кубометров.

Справка УНИАН. Польша стала первой страной, входящей в Евросоюз, через которую Украина с ноября 2012 года начала поставки газа, пытаясь заменить дорогой российский газ, который обходится стране дороже по прямому контракту с "Газпромом" чем через посредника из Европы.

Украина на практике может закупить через Польшу меньше технически возможных 4,8 млн кубометров газа в сутки или около 1,750 млрд в год из-за того, что подписанный контракт предусматривает поставки с возможностью их прекращения в случае технической необходимости.

В прошлом году украинский "Нафтогаз" купил в России 33 млрд кубометров газа или в среднем 90 млн кубометров в сутки.