«Газпром» похвастался повышением спроса на российский газ в Европе

Москва. Спрос на российский газ в Европе в июле вырос на 29% по сравнению с июлем прошлого года – до 14,037 млрд куб. м, сообщили УНИАН в управлении информации российского газового монополиста «Газпром».

«Всего в июле 2013 года «Газпром», по предварительным данным, поставил в дальнее зарубежье 14,037 млрд куб. м газа. Это на 29% больше, чем в июле прошлого года», - говорится в сообщении.

По классификации «Газпрома», дальним зарубежьем считаются европейские страны включая Турцию, но за исключением стран СНГ и Балтии.

Также сообщается, что «Газпром» в июле текущего года установил новый рекорд суточной поставки газа в дальнее зарубежье за последние пять лет - 470 млн куб. м. По информации компании, обычно такие объемы потребители получают в сезон осенне-зимнего максимума.

Справка УНИАН. В 2012 году « Газпром» реализовал в Западную Европу 105,82 млрд куб. м природного газа. В частности, крупнейшим потребителем газа стала Германия с 33,16 млрд куб. м, затем идут Франция, которая импортировала в 2012 году 15,08 млрд куб. м российского газа, и Италия с объемом импорта в 15,08 млрд куб. м.

Всего в Европу по итогам 2012 года «Газпром» поставил 138,8 млрд куб. м природного газа.

В «Газпроме» прогнозируют, что доля компании на рынке Европы вырастет с 26% в 2012 году до 30% в 2020 году, а к 2030 году достигнет 32%.

28 июня глава «Газпромa» Алексей Миллер заявил о росте спроса на российский газ в Европе, что позволяет прогнозировать увеличение объемов поставок в текущем году с 151 до 160 млрд кубометров.

«2012 год был для европейской энергетики непростым. Замедление темпов экономического роста в странах ЕС вызвало временное снижение потребности в энергоресурсах. Но уже со второго полугодия 2012 года мы видим рост доли нашей продукции на европейском рынке. Этот процесс продолжился и в текущем году», - сказа Миллер.