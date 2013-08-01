Греция продает Азербайджану газовую DESFA за 400 млн евро

Правление греческого агентства по приватизации (HRADF) единогласно приняло улучшенное предложение азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR о покупке 66% акций оператора греческой газотранспортной системы DESFA за 400 миллионов евро, сообщает РИА Новости.

Приватизационному агентству принадлежит 31% акций DESFA, 35% - греческой нефтяной компании Hellenic Petroleum. Правление Hellenic Petroleum рассмотрит предложение SOCAR в пятницу.

"HRADF с большим удовлетворением приветствует появление SOCAR на греческом рынке как очень серьезного и стратегического партнера, который будет играть важную роль в развитии нашей экономики", - подчеркивается в сообщении.

Ранее власти Греции выражали надежду, что сделка с Азербайджаном продвинет и проект строительства Трансадриатического газопровода, который имеет для Греции стратегическое значение.

Конкурс по продаже DESFA проходил 10 июня, одновременно с конкурсом по продаже греческой газовой компании DEPA, главным претендентом на покупку которой считался российский "Газпром". Однако газовый холдинг не стал представлять обязывающие предложения на последнем этапе конкурса.

Продажа DEPA и DESFA считается одним из ключевых пунктов греческой программы приватизации. Греция рассчитывала получить от их продажи до 1,5 миллиарда евро.