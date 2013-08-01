«Укравтодор» требует повысить акцизы на нефтепродукты

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" настаивает на повышении акцизов на нефтепродукты, чтобы таким образом увеличить поступления средств на ремонт и строительство автодорог, сообщил глава «Укравтодора» Евгений Прусенко в интервью газете «Урядовый курьер».

«Если мы хотим двигаться к европейским стандартам автодорог, мы должны постепенно увеличивать акциз на нефтепродукты», - сказал Прусенко.

Для примера глава «Укравтодора» сообщил, что на сегодняшний день в Украине акциз на бензин составляет 198 евро за тонну, в то время как в европейских странах - 550-900 евро за тонну. Также акциз на дизельное топливо в зависимости от содержания серы в Украине составляет 46-98 евро за тонну, а в Европе - 400-700 евро за тонну.

«В составе стоимости горючего бензина имеем на потребности автодорог около 18%, а дизельного топлива - 5%. Можно подумать, что у нас самое лучше дизельное топливо почти без серы, поэтому платят всего 46 евро вместо 98 за тонну», - сообщил Прусенко.

Напомним, ранее Евгений Прусенко в интервью УНИАН сообщил, что ни одна дорога, построенная или реконструированная в рамках подготовки к Евро-2012, нынешней зимой не вызвала нареканий автомобилистов. Тем не менее, в ответ на критику он заявил, что для обеспечения нормального состояния автодорожной инфраструктуры нужны громадные ресурсы, источником которых может стать повышение акциза на нефтепродукты.

В апреле министр инфраструктуры Владимир Козак заявил о том, что Мининфраструктуры готово подать на рассмотрение правительства и парламента законопроект о повышении акциза на топливо, который на сегодняшний день остается одним из самых низких в Европе. Однако позднее в Мининфраструктуры уточнили, что проект закона является лишь одним из возможных решений вопроса привлечения дополнительных средств для развития автомобильных дорог страны, но отнюдь не единственным.

Правительство Украины пока не принимало никаких окончательных решений о поэтапном повышении акцизов на нефтепродукты, продиктованных необходимостью поиска дополнительных источников финансирования дорожных работ и поддержания дорожного хозяйства Украины в надлежащем состоянии.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.