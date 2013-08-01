В Украине цены на топливо могут повыситься из-за коррупции - эксперт

В Украине на сегодняшний день существуют предпосылки для повышения цены на топливо в связи с созданием различных коррумпированных схем на рынке нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

«Мы наблюдаем огромную систему поборов на рынке - скрытую коррупцию, когда чиновники сами ничего не берут, а через коммерческие структуры получают порядка 350 тыс. грн с одной АЗС в год», - сказал Косянчук.

Кроме того, по его словам, основанием для повышения цен на нефтепродукты станет усиление налогообложения АЗС.

«На сегодняшний день есть резервы для повышения цены, поскольку объекты розничной торговли нефтепродуктами пытаются перевести в разряд объектов повышенной опасности. Это означает, что эти объекты якобы несут в себе повышенную экологическую и техногенную опасность. В связи с этим, их обяжут проходить много проверок и получать кучу разрешений, причем это все должно происходить за большие деньги в коммерческих структурах, созданных органами государственной власти, т.е. органами техногенной безопасности, органами по защите экологии и гражданской безопасности», - отметил эксперт, добавив, что доходность АЗС не превышает 2-2,5%, и разговоры о сверхприбыли нефтетрейдеров являются мифом.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 766 единиц, в июне 2013 года в денежном выражении увеличилась на 0,3% – до 6,591 млрд грн против 6,568 млрд грн в мае 2013 года.

В июне через сеть АЗС было продано 284,5 тыс. тонн бензина, что на 0,9% меньше, чем в июне 2012 года; 166 тыс. тонн дизельного топлива, что на 12,6% больше, чем в июне прошлого года; 36,9 тыс. тонн сжиженного газа (на 16,4% больше); 10,6 тыс. тонн сжатого газа (на 14% меньше).

В конце апреля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, справедливая цена на А-95 находится в пределах 10,5-11 грн за литр.

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.