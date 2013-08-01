Минэкономики к следующей неделе определится с долей топлива Евро-3

Министерство экономики к следующей неделе определит целесообразность продления стандартов качества евро-3 на бензин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Мы свое видение предоставили и ожидаем решения (от Минэкономики - УНИАН) через двое суток», - сказал министр.

Также он сообщил, что в целом в четверг Кабинет министров принял технический регламент по бензинам и дизтопливу с продлением стандартов евро-3, евро-4, евро-5.

«С моей точки зрения, чтобы безосновательно не приостановить те предприятия, которые еще не могут производить бензин Евро-4, Евро-5, необходимо им предоставить некий переходный период», - отметил Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает продлить действие стандартов качества автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих требованиям Евро-3, до конца 2015 года, Евро-4 – до конца 2017 года.

Продление стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3 во многом обуславливает загрузку Шебелинского газоперерабатывающего завода, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування".

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству до конца марта утвердить технический регламент относительно требований к автомобильному топливу и определить конечный срок перехода на стандарты Евро-4 и выше.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5).

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