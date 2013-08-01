Прибыль ExxonMobil снизилась на 57%

Чистая прибыль крупнейшей публичной нефтегазовой компании мира Exxon Mobil во II квартале текущего года сократилась на 57%, сообщают Вести.ru.

Прибыль компании составила 6,86 млрд долл., или 1,55 долл. в расчете на акцию, по сравнению с 15,91 млрд долл., или 3,41 долл. на акцию, за аналогичный период годом ранее. При этом выручка компании сократилась на 16% - до 106,5 млрд долл.

Результаты оказались хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали прибыль на уровне 1,89 долл. в расчете на акцию при выручке в 108 млрд. долларов.

Добыча нефти и газового конденсата составила 2,182 млн баррелей в стуки по сравнению с 2,208 млн баррелей в сутки годом ранее. Производство природного газа снизилось до 11,354 млрд кубических футов в сутки по сравнению с 11,661 млрд кубических футов в сутки, сообщается в отчетности компании.